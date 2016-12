00:05 - Un uomo di 42 anni Massimo Sessa è stato ucciso a coltellate a Catania durante una lite scoppiata per motivi in corso di accertamento in via Alfonzetti, nel centro storico della città. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato il presunto autore dell'omicidio, un uomo di 55 anni ferito anch'egli.