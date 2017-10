Catania, uccise figlia 12enne per vendetta su ex moglie: ergastolo

La Corte d'assise di Catania ha condannato all'ergastolo, Roberto Russo, il 50enne che tre anni fa uccise, accoltellandola mentre dormiva nel suo letto, la figlia di 12 anni, e ferito gravemente un'altra figlia allora 14enne, per punire la moglie che non voleva riallacciare la loro relazione. La Corte ha ritenuto l'imputato in grado di intendere e volere, non ha concesso le attenuanti generiche.