Catania, uccide figlio e ne ferisce un altro: arrestato 77enne

Secondo una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata nella casa della famiglia Ansaldi, che sarebbe già "nota" agli investigatori.



Nello scontro violento ha avuto la peggio Graziano Ansaldi, che è morto in casa per le ferite causate dalle coltellate con cui l'ha colpito il padre. Il fratello della vittima, Aurelio, è stato soccorso e condotto nell'ospedale di Caltagirone.



Saverio Ansaldi è stato bloccato dai carabinieri mentre si trovava su uno scooter: ai militari avrebbe detto che stava andando in caserma a costituirsi, ammettendo di essere l'autore dell'omicidio e del ferimento dei suoi figli, parlando di una lite. Dopo la confessione è stato arrestato dai carabinieri.



L'uomo, che aveva delle escoriazioni, è stato medicato in ospedale e poi condotto in caserma per essere sentito dal pm di turno della Procura di Caltagirone, diretta da Giuseppe Verzera, che coordina le indagini