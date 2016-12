Catania, tratta nigeriane: 6 fermi

Giovani donne nigeriane, anche minorenni, reclutate nel loro Paese e costrette a prostituirsi per fare fronte al debito contratto per il viaggio verso l'Italia. A gestire il traffico umano, secondo le accuse della Procura di Catania, sei loro connazionali, posti in stato di fermo. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere, tratta di persone e favoreggiamento della prostituzione, anche minorile.