Catania, titolare vieta lido a un 22enne: "Sei gay, non puoi entrare"

L'episodio è stato riportato dal quotidiano "La Sicilia". "Essere gay - dice il giovane in un'intervista - non vuol dire essere appestati e quanto è successo a me non deve più accadere". E aggiunge: "Faccio appello all'associazione Arcigay e a movimenti che si battono per difendere i diritti e la dignità delle persone omosessuali per far capire a questi soggetti che la devono smettere di discriminarci ed insultarci". A giugno, sempre nel Catanese, un turista olandese è stato strattonato e accusato di essere omosessuale.



La titolare respinge le accuse di omofobia - La titolare dello stabilimento balneare, dal canto suo, respinge le accuse di omofobia e, in un'intervista all'emittente televisiva Telecolor, ha detto: "Non mi interessa se è gay o meno, sono cavoli suoi. Lui stava dando a me uno schiaffo e io l'ho spinto. Nessuno gli ha messo le mani addosso". E ha aggiunto: "Questo ragazzo è venuto un giorno ad aiutare un persona che era ospitata nella mia struttura ed io gli avevo detto che ospiti non ne doveva portare".



La controreplica del giovane - Il 22enne, in un'intervista alla stessa emittente, ha invece confermato il contenuto della sua denuncia. "Stavo aiutando un mio amico che era ospite nel lido - ha spiegato G. F. - quando la titolare e la sorella hanno cominciato a minacciarmi e a gridarmi 'puppo' (omosessuale in dialetto catanese ndr)". "Ad un certo punto - prosegue - è arrivato anche il marito della sorella, che mi ha minacciato e mi ha dato uno schiaffo su un orecchio". E ancora: "Poi la proprietaria ha preso una scopa minacciando di darmela in testa e io sono dovuto scappare".