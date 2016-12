Catania, tensione durante lo sgombero: famiglie sul tetto dell'edificio occupato

Tensione a Catania durante lo sgombero di un edificio occupato dal 7 novembre . Alcune persone, non intenzionate a lasciare le abitazioni, sono salite sul tetto minacciando di gettarsi nel vuoto. "Si tratta di famiglie bisognose di un alloggio da anni, che non hanno mai ricevuto delle risposte adeguate da parte dello Iacp e del Comune", denuncia il comitato CasaXTutti.

Oltre a tre mezzi dei vigili del fuoco, arriva anche la digos in Via Calatabiano. La strada è chiusa, i vigili del...

Sempre secondo il medesimo comitato, sul posto, insieme a polizia e vigili del fuoco, si è recato anche il proprietario dello stabile che non avrebbe tuttavia lasciato spazio a trattative "brandendo l'inagibilità del palazzo come condizione sufficiente per pretendere lo sgombero".