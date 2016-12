29 gennaio 2015 Catania, tabaccaio rapinato espone cartello: "La prossima volta attenti ai bimbi" L'esercente di Paternò racconta che durante l'ultimo assalto era presente anche il figlio di 8 anni, che ora non riesce più a dormire la notte Tweet google 0 Invia ad un amico

11:20 - "Ai signori ladri che spesso vengono a trovarci: siete pregati di accertarvi dell'eventuale presenza di bambini" nella tabaccheria, perché l'ultima volta c'era "mio figlio di 8 anni che da allora si sveglia tutte le notti piangendo perché ha paura". E' il cartello esposto davanti a una tabaccheria di Paternò, nel Catanese, dal titolare del negozio che 5 giorni fa ha subito l'ennesima rapina a mano armata.

Dall'ultimo assalto, con l'irruzione di due banditi che con il volto coperto e armati di pistola hanno portato via l'incasso della giornata, il figlio del tabaccaio, 8 anni, è sotto choc: si sveglia la notte e ha paura. E non riesce più a guardare le serie televisive con poliziotti e ladri. Anche per questo il padre, che ha inutilmente blindato l'accesso al negozio, ha deciso di mettere davanti all'esercizio un cartello rivolto ai rapinatori.