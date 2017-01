Catania, sparatoria fuori da un night club: un morto e un ferito

Un romeno di 27 anni è morto e un marocchino di 24 è rimasto ferito in una sparatoria a Catania. I due sarebbero rimasti coinvolti in una lite scoppiata in un locale notturno vicino alla zona della stazione ferroviaria e poi degenerata all'esterno della struttura. Il ferito ha confermato l'aggressione, forse da parte di altri stranieri, ma non ha saputo fornire le loro identità. Indagano i carabinieri.