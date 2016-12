Catania,sequestro beni ad affiliato

La Dia di Catania sta eseguendo un decreto di confisca di beni per 2 milioni di euro nei confronti di Roberto Vacante, più volte condannato in via definitiva per il reato di associazione mafiosa, perché ritenuto un elemento di spicco del clan Santapaola. Tra i beni sottoposti a sequestro un'impresa di gestione di impianti sportivi, due ville tra Catania e Tremestieri Etneo e conti correnti bancari.