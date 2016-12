I carabinieri del Ros di Catania hanno sequestrato beni per 22 milioni di euro all'imprenditore Giuseppe Sandro Maria Monaco, ritenuto a disposizione di Cosa nostra etnea. Arrestato il 3 novembre 2010, Monaco è stato condannato in primo grado, il 9 maggio 2014, a 12 anni di reclusione per i suoi rapporti con la "famiglia" Santapaola-Ercolano.