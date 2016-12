Catania, sequestrati beni a boss

09:56 - La guardia di finanza di Catania ha sequestrato beni per 8 milioni di euro al boss latitante Nuccio Mazzei, figlio dello storico capomafia Santo, detto "U carcagnusu", collegato con Bagarella e Brusca e detenuto al 41bis. E' ricercato dall'aprile 2014 per avere riciclato i proventi di estorsioni e di bancarotte. Sigilli sono stati posti a 4 immobili, 3 auto, quote societarie, conti correnti, fondi di investimento, titoli e risparmi.