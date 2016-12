Catania,sequestrati 10 mln di falsi

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato circa 10 milioni di articoli contraffatti e non sicuri trovati in un deposito commerciale gestito da tre cinesi, che sono stati denunciati. Trovati oggetti per la casa, magliette e pantaloncini sportivi. E ancora giocattoli, luminarie, materiale elettrico e accessori di note griffe nazionali e internazionali e smartphone di ultima generazione.