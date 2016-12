Catania, sei anziani in casa di riposo abusiva: sequestrata dal Nas

I carabinieri del Nas durante un controllo hanno trovato sei anziani in stato di abbandono in una casa di riposo abusiva all'interno di un condominio del centro di Catania. La struttura, poi sequestrata, non possedeva alcun requisito igienico-sanitario e strutturale ed era priva delle figure professionali previste per legge. Gli ospiti erano stati ammassati in camere fatiscenti prive di qualsiasi arredo, senza alcun comfort.