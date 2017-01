Catania, rapina un'anziana e poi perde lo smartphone con i selfie: rintracciato e arrestato

Rapina un'anziana, ma perde il suo telefono, con tanto di selfie , sul "luogo del delitto". Ed è così che i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato dopo poche ore. Si tratta di un 31enne catanese che, aiutato da un complice, ha preso di mira una 76enne che aveva lasciato la borsa sul sedile dell'auto in sosta. Nelle fretta e nella paura di essere scoperto, ha perso goffamente lo smartphone con tanto di selfie che sono stati essenziali per i carabinieri per riuscire ad acciuffarlo.

Le forze dell'ordine sono riuscite, infatti, a rintracciare e ammanettare il malvivente proprio nel momento in cui lo stesso ripercorreva a ritroso il tragitto fatto a piedi per compiere il furto, intento a cercare proprio quel cellulare perso durante l’atto criminale. L'uomo è finito in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso e al momento si trova agli arresti domiciliari.