Catania, poliziotto eroe sventa rapina

Era lì a fare compere con la famiglia, ha visto tutto. Allontana moglie e figli, e anche se disarmato si lancia contro i due rapinatori, una coluttazione violenta. Uno dei malviventi colpisce più volte il poliziotto con il calcio della pistola ma lui non molla e riesce a strappargli il passamontagna, poi mentre i due rapinatori e un terzo complice fuggono sull'auto cerca di bloccare il conducente, ma viene trascinato per alcuni metri poi cade a terra. Fa in tempo però a vedere in viso due dei rapinatori. Viene portato in ospedale con una profonda ferita alla testa, ma è riuscito ad identificare due banditi finiti adesso in manette. Per loro l'accusa è rapina aggrvata, lesioni, violenza e resistenza a pubblico uifficiale. Uno dei tre banditi non è stato ancora catturato ma gli investigatori sarebbero già sulle sue tracce.