Catania,Pippo Baudo:fango su città

"E' una manata di fango non solo sulla squadra, ma sulla città". A commentare l'arresto dei vertici del Catania con l'accusa di aver comprato alcune partite del campionato di calcio di Serie B per non retrocedere, è il catanese più famoso d'Italia, Pippo Baudo. Che esprime "sconcerto" per la vicenda e per l'arresto del presidente Antonino Pulvirenti: "Mamma mia che dispiacere, che tristezza...".