Catania, picchiò 61enne poi morto in ospedale per infarto: arrestato

Un 25enne russo originario di Mosca ma con passaporto italiano, Nikita Gromokov, è stato fermato dai carabinieri per la morte di Angelo Leonardi, il 61enne deceduto in ospedale per un infarto due ore dopo essere stato pestato vicino alla stazione di Acireale (Catania). E' accusato di omicidio preterintenzionale aggravato. Il giovane ha preso a calci e pugni il 61enne, accusandolo di aver sottratto il portafoglio alla sua compagna.