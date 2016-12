Catania paralizzata dal maltempo: piovono chicchi di grandine grossi come uova

08:50 - Catania imbiancata dalla grandine. Il maltempo si è abbattuto sulla città e su tutta la provincia creando danni e disagi. Al liceo Principe Umberto i chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo hanno rotto una parte del lucernario. Inoltre, il nubifragio ha fatto esondare i torrenti, allagando le strade e mandando in tilt il traffico: la centralissima via etnea si è trasformata in un fiume in piena.

Ad Acireale invece il sindaco Roberto Barbagallo e il dirigente della Protezione Civile comunale in una nota hanno invitato la cittadinanza alla prudenza, in considerazione dell'ultimo bollettino del Dipartimento di Protezione Civile regionale, che indica nella Sicilia nord orientale una fase di preallarme e un livello di allerta arancione.



Sono infatti previste precipitazioni, attività elettrica e raffiche di vento in tutta la provincia. Nella nota si consiglia "nelle prossime ore di limitare gli spostamenti e tenersi a distanza dai torrenti e dai punti sensibili". L'amministrazione comunale ha reso noto anche che è già stato attivato il presidio operativo in alcune aree della città.

Catania sotto il diluvio