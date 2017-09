Catania, omicida bracciante incastrato da video: arrestato 49enne

E' stato arrestato dai carabinieri di Catania l'assassino di Francesco Calcagno, il bracciante agricolo di 58 anni ucciso il 23 agosto scorso in un fondo agricolo, si tratta di un 49enne: per identificarlo la Procura di Caltagirone aveva autorizzato la diffusione del video in cui si vede l'uomo armato di pistola inseguire la vittima e dopo averla uccisa lasciare il posto con passo veloce, mentre il cane di casa si scansa per farlo passare.