Catania, morta di aborto:"Nessun rilievo su gestione dell'emergenza"

L'ispezione disposta dal ministero della Salute sulla morte di Valentina Milluzzo, non ha fatto emergere nessun rilievo su come è stata affrontata l'emergenza dai medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedal Cannizzaro di Catania. Per aver un quadro completo di quanto accaduto alla donna di 32 anni, deceduta dopo aver perso con due aborti i due gemelli che aspettava, bisognerà attendere lunedì prossimo.