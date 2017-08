Catania, maxi-sequestro beni a imprenditore accusato di caporalato

Beni per 10 milioni di euro riconducibili a un imprenditore agricolo di Paternò accusato di caporalato sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Catania. Il provvedimento è uno dei primi del genere eseguiti in Italia. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe reclutato manodopera romena a basso costo per l'impiego in lavori nelle campagne del Catanese.