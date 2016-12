07:32 - Beni mobili e immobili per un valore di circa 500mila euro sono stati confiscati a Carlentini (Siracusa), dalla Dia di Catania, a Marcello Alberghina, ritenuto elemento di spicco della criminalità di Lentini. Alberghina è stato arrestato nel maggio 2012 nell'ambito dell'operazione denominata "Pac Man", eseguita nei confronti di otto persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.