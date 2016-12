Catania, i cantanti danno buca: salta il battesimo delle polemiche

21:57 - Alla fine non c'è stato il mega party con 450 invitati previsto a Catania per il battesimo di Antonio Felice Rapisarda, figlio del pregiudicato Francesco "Ciccio Ninfa", ritenuto vicino al clan Laudani e in passato indagato per associazione mafiosa. Dopo la rimozione dei cartelloni pubblicitari disposta dalla Questura e il forfait di tutti i cantanti che dovevano animare la festa, il padre del bambino ha deciso di annullare l'evento.

Il battesimo era stato presentato come un vero e prorpio evento, in stile Casamonica, con tanto di diretta radio, a cui parteciperanno molti vip e personaggi famosi del mondo televisivo come Andrea Azzurra di "The Voice", Angela di "Uomini e Donne" e a una serie di cantanti neomelodici (Luigi Di Pino, Dany Diamante e Gianni Narcy). Tutti hanno rinunciato alla partecipazione in seguito alle numerose polemiche e all'annuncio del questore di Catania Marcello Cardona, che aveva assicurato massima vigilanza sulla cerimonia.