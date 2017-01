Catania,guardia di finanza sequestra 270 chili di giochi pirotecnici

I militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato nel quartiere Villaggio S.Agata oltre 45.000 cariche di giochi pirotecnici, per un totale di 270 chili di materiale, nascosti in una cantina condominiale da un italiano. L'uomo li nascondeva nascondeva in locali non adeguati in assenza delle autorizzazioni e delle modalità previste dalla legge.