Prima udienza del processo a Nicola Mancuso per l'omicidio di Valentina Salamone, la 19enne trovata morta nel 2010 in una villetta del Catanese, con la quale aveva avuto una relazione. In un primo momento era stato chiesta l'archiviazione, ritenendolo un suicidio, ma la Procura generale di Catania ha avocato a sé l'inchiesta e dopo le perizie i carabinieri del Ris pensano di avere trovato tracce di sangue dell'uomo sotto le scarpe della giovane.