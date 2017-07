Catania, Gdf arresta sei persone per corruzione alla Pubbliservizi

La Guardia di Finanza di Catania sta eseguendo sei arresti, due in carcere e quattro ai domiciliari, per presunti appalti pilotati gestiti dalla Publiservizi di Catania, società "in house" della Città Metropolitana etnea, per fatti accaduti nel 2015 e 2016. Sequestrati beni per oltre 200mila euro, equivalenti al presunto profitto corruttivo. Tra le persone portate in carcere anche l'ex presidente della Publiservizi, Adolfo Messsina.