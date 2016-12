Catania, gambizzato cantante 34enne

Un cantante neomelodico di 34 anni, Nunzio Luigi Lombardo, in arte "Mirko Lavezzi", è stato gambizzato la notte scorsa a Catania. L'uomo è stato ferito alla gamba destra con un colpo di arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta in via Sardo, nello storico rione San Cristoforo. Le sue condizioni non sono ritenute gravi. Aperta un'inchiesta.