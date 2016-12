Catania, fermati due scafisti dopo lo sbarco di 552 migranti

La polizia e la guardia di finanza di Catania hanno posto in stato di fermo due presunti scafisti provenienti da Senegal e Gambia. Sono indiziati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco di 552 migranti partiti dalle coste libiche e giunti in Sicilia a bordo della nave Acquarius di Medici senza frontiere.