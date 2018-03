20 marzo 2018 22:37 Catania, esplosione in un edificio per una fuga di gas: tre vittime, due sono vigili del fuoco Quando i pompieri hanno tentato con una motosega di aprire una porta di unʼofficina per una perdita di gas, si è verificato lo scoppio

Tre persone, due vigili del fuoco, sono morte in una esplosione in un palazzo a Catania in via Sacchero. Lo scoppio è avvenuto quando la squadra dei pompieri, intervenuta per una perdita di gas in una piccola officina, ha tentato di aprire la porta che era chiusa con un catenaccio. Si è sprigionata una scintilla e subito dopo c'è stato il violento boato. Due pompieri ricoverati in gravi condizioni.

A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni vicini, allarmati perché nell'aria si avvertiva un forte odore di gas. La persone deceduta nell'abitazione sarebbe un 60enne che viveva nella palazzina e che lavorava come venditore e riparatore di biciclette. Sarebbe suo il corpo carbonizzato trovato nella palazzina dove viveva in affitto. Nello stesso palazzo aveva casa e negozio.



Resta ancora da chiarire come mai la persona che era dentro la casa non abbia aperto le finestre o la porta, se sia stato impedito, forse da un malore, o non lo abbia fatto apposta.