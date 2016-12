23 aprile 2015 Catania, è morta a 4 anni la piccola Smeralda: era stata in cura con Stamina La famiglia della bambina aveva sempre creduto nell'efficacia della terapia. Il papà su Facebook: "Sei stata la mia migliore maestra di vita amore mio" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:40 - E' morta a quattro anni, dopo una vita di sofferenze, la piccola Smeralda Camiolo, una bambina che a lungo era stata assistita con le cure legate al metodo Stamina. La bimba, di Catania, era successivamente stata privata della terapia in cui la sua famiglia credeva e che, secondo le cartelle cliniche, le aveva concesso qualche miglioramento nelle condizioni di salute.

Dopo la morte della bambina, il movimento Vite Sospese e l'associazione Sicilia Risvegli onlus hanno espresso la loro partecipazione al dolore di papà Giuseppe e di mamma Valeria che parlano di Smeralda come di "una piccola guerriera, un simbolo della lotta per la vita, che non ha mai smesso di combattere, fino alla fine".



A dare la triste notizia è stato lo stesso papà Giuseppe con un messaggio su Facebook che ha gettato nello sgomento i familiari dei bambini e dei pazienti privati della cura Stamina, come anche tutti gli altri malati e le persone che l'avevano conosciuta e che fino all'ultimo hanno pregato e sperato per lei.



Ecco le parole pubblicate sul social network dal papà di Smeralda: "Sei stata la mia migliore maestra di vita amore mio. Ora sei volata via e non credo di averlo realizzato ancora... vorrei accompagnarti perché una bimba non può stare da sola nemmeno per un secondo. Ti amo dolce e forte guerriera! Papà“.



Il dolore, dicono ancora i responsabili delle associazioni, "è reso ancora più forte dalla consapevolezza che forse in un Paese diverso, con sensibilità diverse e una classe politica non assoggettata a interessi altri rispetto a quelli sacrosanti dei diritti dei malati, le cose sarebbero andate diversamente".



Per mesi il padre della piccola aveva sostenuto che la sua bambina era migliorata grazie alle terapie compassionevoli del metodo Stamina, ricordano Vite sospese e Sicilia Risvegli, concludendo: "Non è questo il momento delle polemiche. Non è questo il momento di ricordare ai responsabili di questo disastro che non si può privare della speranza le famiglie nella modalità indiscriminata con cui è stato fatto e poi abbandonarle, e che la morte di Smeralda - come quella della piccola Rita e di tutti i pazienti in cura e in attesa di essere curati - resta sulle loro coscienze e che noi, che li abbiamo sempre sostenuti (ricordiamo in proposito che il Movimento Vite sospese è nato con e anche per Smeralda), continueremo a lottare per fare giustizia. Ora è il momento del cordoglio, e del dolore. È il momento della vicinanza ai genitori di Smeralda, ai quali tutti ci stringiamo in un abbraccio".