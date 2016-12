Catania, due arresti per romeno ucciso in palazzo abbandonato

La polizia di Catania ha fatto luce sulla morte del romeno Vasile Pop, aggredito e assassinato il 2 maggio scorso in uno stabile abbandonato vicino al Faro Biscari di Catania. I presunti omicidi sarebbero due suoi connazionali che sono stati fermati dalla squadra mobile. I due, che erano fuggiti, sono stati bloccati in Friuli Venezia Giulia e in un'altra città della Sicilia.