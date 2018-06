Catania, dimenticano un alunno di 11 anni al termine di una gita: insegnanti denunciati

La polizia ha denunciato due insegnanti per aver "dimenticato" un alunno di 11 anni nel centro storico di Catania. L'episodio è avvenuto dopo un evento al quale i professori avevano accompagnato una scolaresca. Il bambino è stato trovato, spaventato e in lacrime, da una persona che ha poi avvisato i docenti. Uno di questi ultimi si sarebbe precipitato con lo scooter in centro per prendere l'alunno e dirgli: "Non raccontarlo a nessuno, è un segreto".