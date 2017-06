Catania, denunciò 12 volte il marito che poi la uccise: pm condannati a pagare 250mila euro

Sono stati condannati i magistrati che lasciarono in condizioni di agire Saverio Nolfo , denunciato dalla moglie 12 volte per aggressione . Marianna Manduca , di Palagonia (Catania) venne poi uccisa dal marito. La Corte d'appello di Messina ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei pm che, dopo i primi segnali di violenza, non trovarono il modo di fermare l'uomo. Nolfo è oggi in carcere dove sta scontando 20 anni per omicidio.

I due pm, che nel 2007, all'epoca dei fatti, lavoravano per la Procura di Caltagirone e si occuparono del caso, sono stati condannati al pagamento di 250mila euro: la Corte d'appello di Messina ha infatti stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell'inerzia dei giudici che non misero in atto i possibili provvedimenti per fermare l'uomo, nonostante le numerose denunce della moglie e le diverse testimonianze.



Insieme ai due pm è stata condannata al risarcimento delle parti civili anche la Presidenza del Consiglio dei ministri.



A rivolgersi alla giustizia per chiedere un risarcimento è stato lo zio dei tre figli della coppia, oggi loro tutore. E' stato lui a dare il via, nel 2011, alla causa contro lo Stato per "negligenza inescusabile" di quei magistrati. Le aggressioni contro la donna erano tutte avvenute in pubblico, eppure non furono aperte indagini contro l'uomo, né presi provvedimenti per difendere la Manduca. Poco prima della sentenza per l'affido dei figli, Nolfo uccise a coltellate la moglie e ferì gravemente il suocero, Salvatore Manduca, che tentò inutilmente di difendere la figlia.