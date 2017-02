Catania, crolla una palazzina di tre piani: un morto e quattro feriti

Un palazzo di tre piani è crollato intorno alle 2.30 della notte nel centro di Catania, probabilmente in seguito ad una esplosione. Al momento il bilancio è di una vittima, una donna anziana, e di 4 feriti, due dei quali sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Uno di questi è una bimba in tenera età. Si cerca comunque ancora tra le macerie. Si pensa allo scoppio di una bombola, visto che il palazzo non è servito da gas di città.