Catania, crolla una palazzina di tre piani: morta una donna, quattro feriti

Un palazzo di tre piani è crollato intorno alle 2.30 della notte nel centro di Catania, probabilmente in seguito ad una esplosione. Il bilancio è di una vittima, una donna anziana, e di 4 feriti, due dei quali sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Tra di loro anche una bimba in tenera età, in coma farmacologico. Si pensa allo scoppio di una bombola, visto che il palazzo non è servito da gas di città.