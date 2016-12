Catania, cliente trova un chiodo nella pizza: i Nas chiudono il panificio

13:15 - I Nas hanno disposto la chiusura di un panificio del Catanese dopo che un cliente ha trovato, nella farcitura della sua pizza, un chiodo lungo alcuni centimetri. L'incidente è stato causato, secondo i carabinieri, dall'utilizzo di pedane di imballaggio per alimentare il forno. I militari hanno scovato un deposito abusivo con 500 kg di scarti di legname accatastati e il titolare dell'esercizio è stato segnalato alla Procura.

L'attività è stata bloccata dai Nas del capoluogo etneo per "gravi carenze igienico-sanitarie".



Le indagini erano scattate proprio dopo la segnalazione del consumatore che, su un trancio di pizza che stava per mangiare, ha trovato il chiodo in ferro.



Il materiale utilizzato per alimentare il forno, allo scopo di risparmiare, risulta classificato dalla legge come rifiuto speciale e, pertanto, non può essere impiegato per l'alimentazione di forni di pietra che richiedono, invece, esclusivamente legna o prodotti naturali.