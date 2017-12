Catania, blitz dei carabinieri nel "fortino" della droga: 36 arresti

I carabinieri hanno arrestato 36 persone nell'ambito di una maxi operazione antidroga a Catania. Nel blitz sono stati impiegati oltre 200 militari, impegnati in più di cento perquisizioni in un intero agglomerato della periferia sud della città, il quartiere Librino, considerato il più redditizio "supermercato" della droga. Ipotizzati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana per conto di Cosa Nostra.