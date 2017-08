Catania, bimbo di 6 anni annegato in mare travolto dalle onde

Il piccolo stava giocando vicino alla riva, in acqua, quando un'onda lo ha travolto. Nessuno si è accorto della tragedia maturata in pochi minuti. Il bimbo è morto annegato ed ha avuto un arresto cardiocircolatorio immediato che non ha permesso al personale medico di soccorrerlo. Il corpo del bambino si trova nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro. Accertamenti di rito sono stati affidati dalla Procura ai carabinieri.