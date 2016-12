Catania, 43enne ucciso a colpi di fucile dal marito della sua ex amante

Omicidio per motivi passionali a Fleri , frazione di Zafferana Etnea , in provincia di Catania . Un uomo di 43 anni, Alfio Cristaldi, è stato ucciso con due colpi di arma da fuoco nell'abitazione della sua ex amante. A ucciderlo sarebbe stato il marito della donna, che è già stato rintracciato dai carabinieri.

Cristaldi è stato ucciso con due colpi di fucile sparati alla schiena e alla nuca: l'omicida, il marito della donna, è stato trovato nell'abitazione dai carabinieri della compagnia di Giarre con il fucile ancora in mano.



L'omicida, che è stato condotto in caserma per essere interrogato, è un 44enne incensurato. La vittima aveva avuto una relazione con la moglie dell'uomo, dalla quale aveva avuto un figlio di tre anni. La donna era poi tornata a vivere con il marito, portando il bambino con sé. La gestione del piccolo - su cui era intervenuto anche il Tribunale stabilendo tempi e modi degli incontri - e soprattutto il diniego della donna a riallacciare la relazione sarebbero stati al centro di numerosi litigi, fino a quello fatale.



Al momento del delitto in casa c'era anche la donna stessa, e, secondo indiscrezioni, altri familiari dell'uomo. Dopo avere sparato, il 44enne è rimasto fermo, immobile e sotto shock: è stata infatti la moglie ad avvertire gli uomini dell'Arma.