Catania, 32enne morta dopo l'aborto: dodici medici indagati

La Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati 12 medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania per il caso di Valentina Milluzzo, la 32enne morta per complicazioni dopo un aborto spontaneo. Il reato ipotizzato è di omicidio colposo plurimo. L'iniziativa, ha detto il pm, è "un atto dovuto" dopo la denuncia effettuata dei familiari della donna per eseguire l'autopsia come atto irripetibile.