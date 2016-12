Catania, 27enne ucciso a coltellate: lite o rapina finita male

Un uomo di 27 anni è stato ucciso a coltellate questa sera a Riposto, comune della riviera Ionica del Catanese. Secondo la ricostruzione di una donna che era con la vittima sarebbe stato un tentativo di rapina andato a male, anche se gli investigatori non escludono altre ipotesi, come una lite per motivi personali. La donna ha detto che gli assalitori erano due.