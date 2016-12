Cassazione, terrorismo: ricercatrice libica fermata torna in carcere

La Corte di Cassazione ha disposto il carcere per Kadga Shabbi, ricercatrice universitaria libica fermata a dicembre per istigazione a delinquere in materia di reati di terrorismo. Il gip aveva rigettato la richiesta di carcere della procura disponendo l'obbligo di dimora. Contro il provvedimento aveva fatto appello la Procura, ma contro la decisione del tribunale del riesame, che accoglieva la tesi del pm, aveva fatto ricorso in Cassazione la difesa.