Caso Stamina, è morto il piccolo Gioele I genitori tentarono la cura di Vannoni

Gioele Genova, al centro di battaglie legali e polemiche per il caso Stamina, è morto all'età di quattro anni in un ospedale di Palermo dove era stato ricoverato il giorno di Natale. La notizia è stata data dal padre Antonio: "Il tuo nome, amore mio, ha fatto tremare un'Italia intera, hai dato in solo 4 anni di vita più di un uomo vissuto 100 anni", ha scritto su Facebook. Gioele era affetto da Sma1, atrofia muscolare spinale.