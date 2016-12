Caso Maiorana, svolta nelle indagini: trovati scarpa e sacco durante scavi

La scarpa, estremamente deteriorata, e il sacco erano ricoperti da uno spesso strato di materiale solitamente utilizzato nell'edilizia. Materiale non di risulta, ma utilizzabile. I reperti verranno sottoposti ad indagini biologiche e si cercherà di capire se presentino tracce di acido o di combustione. Il ritrovamento dei due oggetti arriva dopo la riapertura dell'indagine disposta dalla Procura sulla base di alcune dichiarazioni raccolte.



Antonio e Stefano Maiorana scomparvero dopo essersi allontanati dal cantiere di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove stavano costruendo alcune abitazioni. Salutarono gli operai e lasciarono negli uffici gli effetti personali, facendo pensare ad un ritorno a breve. La loro auto, una Smart, venne poi ritrovata nel parcheggio dell'aeroporto di Palermo, ma dai controlli risultò che i due non avevano preso alcun volo.



Dal 2007 si sono battute diverse piste: da quella mafiosa a quella di contrasti nati nell'ambiente di lavoro. Nessuna, però, è risultata decisiva, tra falsi avvistamenti dei due a Barcellona e indicazioni rivelatesi non veritiere. Per questo la Procura chiese al gip l'archiviazione dell'indagine. Il giudice, invece, dispose nuovi accertamenti imponendo ai carabinieri di sbancare e controllare con il georadar una vasta porzione di terreno che si trovava in una località in cui il cellulare di Antonio Maiorana risultava presente prima della scomparsa. Anche questa indagine non diede esiti e l'inchiesta venne archiviata per poi essere poi riaperta, meno di un anno fa, grazie ad alcune indicazioni ricevute dagli inquirenti.