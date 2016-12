Caso Loris, il primo incontro in carcere tra Veronica e il marito

Diffuso il video dell'incontro fra Davide Stival e la moglie Veronica Panarello, nel carcere di Agrigento il 6 gennaio scorso in attesa della sentenza per l'omicidio del piccolo Loris. Dalla registrazione emergono già i primi dubbi della donna, che afferma ripetutamente di non ricordarsi quello che è accaduto, ma di essere innocente. La verità ha iniziato ad emergere durante il secondo incontro della madre di Loris con il marito, avvenuto il 6 novembre, nel quale la donna ha confessato di non aver portato il figlio a scuola.