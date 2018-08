Caso Diciotti: la nave andrà a Catania ma migranti non sbarcheranno

La nave Diciotti potrebbe attraccare in tarda serata nel porto di Catania, ma i 177 migranti a bordo non potranno scendere a terra fino a quando, dall'Europa, non ci sarà una risposta sulla loro ripartizione tra vari Paesi Ue. A farlo sapere è il Viminale, che dopo il via libera del ministro Danilo Toninelli all'attracco ha fatto sapere che invece il ministro Matteo Salvini non ha dato alcuna autorizzazione allo sbarco.