Caserta: colletta di imam e podisti per il rientro in Marocco della ragazza travolta e uccisa dal treno

E' morta travolta da un treno in provincia di Caserta e la sua famiglia non può pagare i costi del rientro della salma in patria. Così è scattata una colletta della comunità musulmana per consentire il ritorno a casa di Siham Laraaichi, la podista di Casablanca investita sui binari mentre ascoltava musica con le cuffie. In Italia era venuta proprio per guadagnare, con la corsa, in modo da aiutare i suoi parenti in Marocco.