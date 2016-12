Carte di credito clonate, tra gli indagati anche l'estorsore per la salma trafugata di Mike Bongiorno

Un giro di carte di credito clonate è stato scoperto dalla guardia di finanza di Siracusa che ha eseguito 11 arresti in 7 regioni d'Italia. Le carte venivano clonate e poi utilizzate in negozi "complici". L 'indagine Walking Card ha preso le mosse da una vicenda di riciclaggio di assegni e di truffe a finanziarie. Tra gli indagati anche Luigi Spera , coinvolto nella tentata estorsione ai familiari di Mike Bongiorno dopo il trafugamento della salma.

Organizzazione strutturata - Gli investigatori delle fiamme gialle sono riusciti a ricostruire i compiti assegnati a ciascun componente dell'organizzazione - ben strutturata - che prevedeva: un centro per la gestione informatica, che aveva sede a Catania; persone con il ruolo di procacciare nel nord Italia, titolari di esercizi commerciali presso cui utilizzare le carte clonate; tecnici responsabili della logistica e titolari di esercizi commerciali compiacenti.



Ci sono anche il patron del Lecco Calcio, Daniele Bizzozero, di 66 anni, finito agli arresti domiciliari, e Luigi Spera, di 59, già coinvolto nelle indagini sulla tentata estorsione ai familiari di Mike Bongiorno dopo il trafugamento della salma del presentatore, sottoposto all'obbligo della firma, tra gli indagati della Procura di Siracusa.



Commercianti complici - La banda acquisiva i codici attraverso apparecchiature installate sui Pos di commercianti compiacenti. La carta veniva clonata e poi utilizzata in negozi complici sottraendo ingenti somme da conti correnti dell'ignaro cliente truffato. Quando il commerciante compiacente si recava in banca a 'incassare' i soldi ottenuti grazie alla "strisciata" illegale e divideva poi il ricavato secondo percentuali stabilite, che solitamente erano del 50 per cento circa.



Gli arresti e le perquisizioni sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Sicilia (Siracusa e Catania), Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Monza-Brianza e Varese), Piemonte (Torino), Emilia Romagna (Bologna, Parma, Ravenna e Reggio Emilia), Lazio (Roma), Basilicata (Matera) e Puglia (Lecce).