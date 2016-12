Carne con solfiti, blitz dei Nas a Catania: 24 aziende denunciate

I carabinieri del Nas hanno denunciato 24 aziende su 38 a margine di controlli di sicurezza alimentare per contrastare l'utilizzo illecito di solfiti nelle carni fresche. Nelle operazioni inoltre sono stati chiusi tre rivendite di additivi alimentari senza specifica registrazione, due esercizi commerciali con precarie condizioni igienico-sanitarie e uno stabilimento per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale. Comminate multe per 14mila euro.