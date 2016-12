Carabiniere ucciso a Marsala, arrestato il proprietario della serra di marijuana

Marsala come il Far West per i modi cruenti adottati dalla criminalità che gira attorno alla droga: due giorni fa qualcuno ha sparato in piena notte contro il maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi , 53 anni, ferito con colpi di pistola e morto mercoledì in ospedale a Palermo. Le indagini proseguono senza sosta e il primo risultato è stato il ritrovamento di due serre con seimila piante di marijuana e l' arresto del proprietario , Francesco D'Arrigo.

L'uomo, 54 anni, è stato arrestato con l'accusa di coltivazione e detenzione di droga. I carabinieri stanno valutando attentamente le dichiarazioni dell'uomo, al quale è stato chiesto dove fosse all'ora della sparatoria nella campagna marsalese e se altre persone si occupavano della coltivazione della marijuana. Sull'inchiesta vige il massimo riserbo.



Le ipotesi investigative sulla morte del maresciallo Mirarchi - Intanto, si fa strada l'ipotesi che a sparare al maresciallo Mirarchi siano state delle persone a guardia delle coltivazioni di marijuana, come era accaduto un paio di settimane fa, quando due romeni erano stati colpiti da fucilate in una zona tra Marsala e Mazara del Vallo dai custodi di una piantagione di canapa indiana. Uno di loro, ferito, era riuscito a fuggire. Dell'altro, invece, si sono perse le tracce. Qualche giorno dopo un cadavere carbonizzato è stato trovato a circa un chilometro di distanza e non ha ancora un'identità: i carabinieri stanno indagando, anche con accertamenti del Ris e l'impiego di cani "molecolari" della polizia, per stabilire se il cadavere e' quello del romeno scomparso.



Invertendo i ruoli nella vicenda dei due romeni, non si esclude un'altra ipotesi, e cioè che a sparare ai due carabinieri in borghese, scambiandoli per i gestori delle serre, siano stati i ladri durante un furto di piante.